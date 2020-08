4 ago 2020 11:43

ORA SONO CAVOLETTI PER BRUXELLES! – IN BELGIO È ARRIVATA LA SECONDA ONDATA: NON È UN PRESENTIMENTO NÉ ALLARMISMO, MA LA VERSIONE UFFICIALE DEL COMITATO SCIENTIFICO LOCALE: “È CHIARO CHE È ARRIVATA. IL NUMERO DI INFEZIONI È IN CRESCITA E NON È UN PICCOLO AUMENTO” – LA SCORSA SETTIMANA I CCONTAGI SONO AUMENTATI DI 3.435, ED È L’UNICO STATO IN EUROPA CON PIÙ DI 20 CASI OGNI 100MILA ABITANTI…