ORA SONO DAVVERO GAZPROM AMARI! – NUOVO RICATTO DELLA RUSSIA: GAZPROM HA ANNUNCIATO LA COMPLETA INTERRUZIONE DEI FLUSSI DI GAS VERSO L'EUROPA PERCHÉ AVREBBE TROVATO ALCUNE PERDITE DURANTE LA MANUTENZIONE DEL NORD STREAM – IL COLOSSO RUSSO NON HA FATTO SAPERE FINO A QUANDO IL GASDOTTO RIMARRA' CHIUSO – INTANTO MOSCA MINACCIA GLI USA: “SONO ORMAI QUASI PARTE DEL CONFLITTO IN UCRAINA, C'È UNA LINEA SOTTILISSIMA…”

1 - GAZPROM TROVA NUOVO GUASTO, NORD STREAM RESTA FERMO

PUTIN E I RUBLINETTI - BY EMILIANO CARLI

(ANSA) - Gazprom ha individuato alcune perdita di olio nel corso dei lavori di manutenzione in corso alla stazione di compressione di Portovaya. "I guasti e danni individuati - spiega Gazprom sul suo canale Telegram - non consentono una operatività sicura ed esente da problemi del motore della turbina". Per questa ragione "il trasporto di gas" è stato "completamente fermato".

Gazprom non ha dato indicazioni sulla durata della chiusura del Nord Stream, limitandosi a dire che i flussi di gas non potranno partire fino a quando i problemi "non saranno eliminati".

"Una lettera riguardante i malfunzionamenti individuati" e "la necessità della loro eliminazione è stata inviata al presidente e ceo di Siemens Energy AG, Cristian Bruch", afferma Gazprom, secondo cui "il rapporto di rilevamento delle perdite d'olio è stato firmato anche dai rappresentanti di Siemens", costruttore della turbina.

2 – GAS: UE, GAZPROM CONFERMA CINISMO MOSCA; PRETESTI FALLACI =

PUTIN GAZPROM

(AGI) - "L'annuncio di Gazprom di questo pomeriggio che chiudera' ancora una volta Nord Stream 1 con pretesti fallaci e' un'altra conferma della sua inaffidabilita' come fornitore. E' anche una prova del cinismo della Russia, che preferisce bruciare gas invece di onorare i contratti". Lo scrive in un tweet il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer.

3 – UCRAINA, RUSSIA AVVERTE: "USA QUASI PARTE DELLA GUERRA"

Da www.adnkronos.it

nord stream

Gli Stati Uniti sono ormai vicinissimi a essere parte del conflitto in Ucraina, ''c'è solo una linea sottilissima'' che li separa. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov, mettendo in guardia Washington dal compiere ''azioni provocatorie, come la fornitura di armi più aggressive e di maggiore gittata'' all'esercito ucraino.

''C'è una linea molto sottile che separa gli Stati Uniti dal diventare parte attiva nel conflitto in Ucraina'', ha detto.

GAS N ROSES - MEME BY CARLI prezzo del gas in europa NORD STREAM