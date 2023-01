4 gen 2023 09:41

ORBAN, MA CHE TE SEI MAGNATO? - PRIMA DEI FUNERALI DI PAPA BENEDETTO XVI, IL PREMIER UNGHERESE È ANDATO A OSTIA IN COMPAGNIA DELLA MOGLIE E DELLO STAFF DELL'AMBASCIATA MAGIARA PER UN PRANZETTO AL RISTORANTE "LA BUSSOLA" - IL "VIKTATOR" IN TENUTA "CASUAL" SI È INGOZZATO DI CRUDI E HA SCOFANATO UN PIATTO DI ASTICE ALLA CATALANA, PRIMA DI UNA BELLA PASSEGGIATA SULLA SPIAGGIA PER DIGERIRE: "A OSTIA SI STA BENE E C'È UN BEL MARE…"