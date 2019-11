19 nov 2019 16:54

ORE DIFFICILI PER I SECONDINI - GUAI IN VISTA PER I DUE AGENTI CHE AVREBBERO DOVUTO SORVEGLIARE JEFFREY EPSTEIN ALL’INTERNO DELLA SUA CELLA DEL METROPOLITAN CORRECTIONAL CENTER: I DUE SONO STATI ARRESTATI PER NON AVER CONTROLLATO IL FINANZIERE OGNI MEZZ’ORA E DI AVER MENTITO RACCONTANDO DI AVERLO FATTO - ENTRAMBI STAVANO FACENDO GLI STRAORDINARI A CAUSA DELLA CARENZA DI PERSONALE…