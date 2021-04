ORGASMI SPAZIALI - NON E' COSI' FACILE FARE SESSO IN ORBITA: IN ASSENZA DI GRAVITA' SE SI SPINGE SU QUALCUNO CI SI ALLONTANA ENTRAMBI - ANCHE RAGGIUNGERE UN'EREZIONE NON SARA' COSI' SCONTATO: "NELLO SPAZIO IL NOSTRO CORPO CAMBIA. IL CUORE DEGLI ASTRONAUTI, PER ESEMPIO, E' PIU' PICCOLO..."

Questa settimana, durante un'intervista a Sputnik News, i ricercatori spaziali hanno discusso delle sfide che le coppie potrebbero trovarsi ad affrontare durante un viaggio nello spazio. Il coito cosmico sarà infatti una condizione necessaria se vogliano colonizzare altri pianeti.

«Sì, il sesso nello spazio è possibile» ha detto a Sputnik News Kira Bacal, medico e scienziato che ha lavorato come consulente clinico per la Nasa. «Gli esseri umani hanno avuto rapporti sessuali in posti strani e meravigliosi fin dall'inizio della specie».

I viaggiatori spaziali avranno l'opportunità di inventare una serie di nuove posizioni creative, ma prima della partenza dovranno dotarsi di una buona conoscenza della fisica newtoniana. In condizioni di microgravità, infatti, «se spingi su qualcuno andrete entrambi in direzione diverse» spiega Bacal. Coordinarsi per fare sesso tra le stelle potrebbe risultare difficile, anche se «il problema si potrebbe aggirare legando uno dei due partner a terra».

Come se non bastasse, raggiungere un'erezione potrebbe rivelarsi più difficile del normale. «Quando si trascorre molto tempo in assenza di gravità il corpo cambia drasticamente» ha spiegato Adam Watkins, un biologo riproduttivo presso l'Università di Nottingham. «Uno studio recente, per esempio, mostra che i cuori degli astronauti sono più piccoli nello spazio di quanto non lo siano sulla Terra».

Altre difficoltà potrebbero nascere dalla mancanza di tempo e dagli spazi angusti. «Essere lontani da casa, e avere programmi di lavoro piuttosto intensi potrebbe ridurre la libido e il desiderio sessuale», ha detto.

