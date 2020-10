ORGASMO MIO NON TI CONOSCO – METTETELA COME VE PARE, MA LA CHIAVE PER AVERE UNA RELAZIONE AMOROSA DI SUCCESSO È SEMPRE IL SESSO: SECONDO UN SONDAGGIO IL 68% DEGLI AMERICANI HA SFANCULATO UN PARTNER DOPO UNA NOTTE IN CAMERA DA LETTO POCO SODDISFACENTE – IL 17% RACCONTA DI FINGERE L’ORGASMO: E SE PENSATE CHE SIANO SOLO DONNE VI SBAGLIATE DI GROSSO…

Qual è la chiave per una relazione di successo? Interessi comuni? Buona comunicazione? Un nuovo sondaggio ci dice che la risposta potrebbe essere fare scintille in camera da letto. Un terzo degli americani sessualmente attivi afferma di aver scaricato un partner dopo che non è rimasto soddisfatto delle prestazioni sessuali dell’altro.

Un sondaggio OnePoll su 2.000 adulti rivela che il 68% ritiene che avere rapporti sessuali insoddisfacenti sia motivo di rottura in una relazione. Niente male se si pensa che quattro intervistati su 10 ritengono di non aver mai avuto un vero orgasmo.

Fingere o non fingere?

I ricercatori hanno scoperto che il 17% degli americani finge un orgasmo durante il sesso.

Di questo gruppo, le donne (18%) fingono solo leggermente di più degli uomini (16%). Per le donne si traduce in fingere quattro orgasmi al mese e quasi 40 ogni anno.

Sfortunatamente per i partner di questi americani, molti sono all'oscuro di questo. Quasi la metà (46%) delle persone sessualmente attive crede che il proprio partner non finga mai l'orgasmo. Il 56% sono donne.

Un aiuto in camera da letto

Il quarantaquattro percento non sa come soddisfare la persona amata: di questi la metà sono uomini e il 36% sono donne. Sebbene molti vogliano migliorare le proprie abilità in camera da letto, il sondaggio rileva che non è una conversazione che i molti affrontano. Oltre la metà (53%) desidera parlare con il proprio partner per migliorare la propria vita sessuale, ma non vuole offenderlo.

I sex toys possono fare una grande differenza?

Una delle soluzioni che possono aiutare le coppie è usare i sex toys. Tre intervistati su quattro (74%) affermano di avere maggiori probabilità di raggiungere l'orgasmo utilizzando questi dispositivi. Di coloro che usano i sex toys con i loro partner (circa 700 intervistati), tre su quattro ritengono che migliori la comunicazione con il partner.

