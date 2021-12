LA RAGGI NON È PIÙ IN CAMPIDOGLIO MA A ROMA I BUS CONTINUANO A FINIRE FLAMBÉ – OGGI POMERIGGIO UN MEZZO DELL’ATAC È ANDATO A FUOCO IN PIAZZA MONTE DI TAI, NELLA ZONA DEL TORRINO – È IL TERZO IN DIECI GIORNI A BRUCIARE: È QUESTO IL PIANO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA CITTÀ ANNUNCIATO DA GUALTIERI? - VIDEO