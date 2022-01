ORGOGLIO TUFELLO – RIVOLTA POPOLARE NEL QUARTIERE PER LO SFONDONE DI ANTONIA DE MITA, LA FIGLIA DELL'EX PREMIER CIRIACO CHE, PER DIFENDERE IL NIPOTE PRESENTE ALLE FESTA DI CAPODANNO DOVE È STATA STUPRATA UNA 16ENNE, HA ESCLAMATO: “NON È CRESCIUTO AL TUFELLO” – UNA FRASE CHE HA SCATENATO GLI ABITANTI CON LA DIRIGENTE DEL LICEO ARISTOFANE CHE HA SCRITTO UNA LETTERA APERTA A “LA REPUBBLICA”: “PAROLE CLASSISTE E OFFENSIVE…”

Romina Marceca per “la Repubblica - ed. Roma”

Al Tufello tira aria di ribellione contro le dichiarazioni di Antonia De Mita, la figlia dell'ex premier Ciriaco. «Parole classiste e offensive per tutti coloro che sono nati, abitano e vivono il Tufello » , scrive in una lettera a Repubblica la dirigente del liceo Aristofane, Raffaella Giustizieri. Per salvaguardare il nipote Simone Maria Ceresani, che si trovava al party di Capodanno 2021 a Primavalle, la De Mita aveva dichiarato che «non è cresciuto al Tufello».

A difendere l'orgoglio del Tufello, il quartiere dove è nato Gigi Proietti, arriva adesso anche il mondo della scuola dopo la replica del presidente del III Municipio, Paolo Marchionne. « Quanti di voi, cresciuti al Tufello, hanno mai partecipato a una festa da cui scaturiscono indagini per violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravata? » , aveva detto qualche giorno fa il minisindaco.

Adesso la dirigente, che scrive a nome di tutto il liceo, spiega: «Il Tufello è un quartiere che ha tanto da raccontare: ha tratto dalle sue origini popolari la spinta per crescere e superarsi trasformandosi in laboratorio di innovazione sociale sempre in fermento. Degne di nota sono le attività messe in campo dalle biblioteche di quartiere, dalla parrocchia, dalle associazioni e dai centri sociali del territorio oltre che dal nostro Liceo che invito a visitare per la sua bellezza di luoghi e student* ».

E conclude, citando la canzone di Fabrizio De Andrè " Via del Campo": «Il nostro Liceo, tra i migliori della città, è frequentato da ragazzi e ragazze del quartiere (e non solo) e mentre la cronaca ci dimostra che " dai diamanti non nasce niente", da noi con fierezza "nascono i fior"».

