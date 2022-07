27 lug 2022 11:36

SULLE ORIGINI DEL COVID OGNUNO SE LA RACCONTA COME VUOLE - PER I RICERCATORI DELLO “SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE” DI SAN DIEGO, IL VIRUS SAREBBE PARTITO DAL MERCATO DI WUHAN: “IL SALTO DI SPECIE CON CUI IL VIRUS SI È FATTO LARGO NELL'UOMO È AVVENUTO A PARTIRE DA ANIMALI IN VENDITA AL MERCATO DI WUHAN NEGLI ULTIMI GIORNI DI NOVEMBRE DEL 2019” - AD AVVIARE I CONTAGI, IL CONTATTO CON ALCUNI ANIMALI VENDUTI VIVI AL MERCATO COME LE VOLPI ROSSE, I TASSI DEL MAIALE SETTENTRIONALE E I CANI PROCIONI COMUNI. MA MANCANO I RISCONTRI DEL CONTAGIO SUGLI ANIMALI…