2 mar 2021 20:05

ORMAI SEI UNA MOLESTATA ANCHE QUANDO PENSI DI NON ESSERLO STATA – NUOVO SCANDALO PER ANDREW CUOMO TRAVOLTO DALLE POLEMICHE PER UN VIDEO IN CUI INVITA UNA GIORNALISTA CON UN PANINO IN MANO A “MANGIARE TUTTA LA SALSICCIA” – I DUE CAZZEGGIANO, LEI RISPONDE DIVERTITA E SI SCATTANO UNA FOTO INSIEME – IL VIDEO RISALE AL 2016, MA VIENE RIPUBBLICATO AD HOC PER CAVALCARE LE ACCUSE DI MOLESTIE DA PARTE DI TRE DONNE – MA A DIFENDERE IL GOVERNATORE ARRIVA LA DIRETTA INTERESSATA CHE… - VIDEO