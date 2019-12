ORMAI SI RUBA TUTTO, ANCHE IL BAMBINELLO - LEZIONI DI CIVILTÀ DEI FRANCESCANI A TORRE DEL GRECO CHE RISPONDONO CON IRONIA AL FURTO DELLA STATUA DI GESÙ DAL PRESEPE ALLESTITO IN UNA CHIESA – AL POSTO DI RIMPIAZZARLO CON UN NUOVO BAMBINELLO, I FRATI HANNO LASCIATO UN CARTELLO CON SU SCRITTO...

Ha davvero dell'incredibile il furto andato in scena durante queste festività natalizie a Torre del Greco, nella provincia di Napoli.

Non è stato reso noto precisamente quando, ma una di queste notti – pare proprio quella tra Natale e Santo Stefano – qualcuno è entrato nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, che sorge in via Nazionale, e ha portato via la statua del Bambino Gesù, a grandezza naturale, che era stata deposta nel presepe raffigurante la Natività all'interno del luogo di preghiera.

Il furto è stato reso noto anche sui social network; su Facebook è stata pubblicata la fotografia della statua rubata dal presepe, allestito dai frati dell'ordine Francescano, che sulla mangiatoia hanno affisso un cartello: "La mangiatoia è vuota perché fratello ladro lo ha rubato", hanno scritto i frati, chiaro riferimento al Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi e alle frasi contenute nel testo "Fratello Sole" e "Sorella Luna".

Episodi del genere, purtroppo, non sono nuovi nella provincia di Napoli. Lo scorso anno, ovviamente in occasione del Natale, un furto simile andò in scena a Portici, non lontano proprio da Torre del Greco.

Qui, furono rubati addirittura alcuni pastori dal presepe allestito all'esterno del teatro dedicato a Don Peppe Diana che sorge in viale Tiziano. Il presepe era stato fortemente voluto e allestito dai fedeli e dai volontari della chiesa del Sacro Cuore di Portici per porre l'accento sui problemi dei meno fortunati. Il furto scosse l'intera comunità; il parroco della chiesa rese noto che non avrebbe sostituito i pastori rubati, che effettivamente non tornarono al loro posto.

