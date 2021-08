ORMAI SI RUBA TUTTO, PURE LA CORRISPONDENZA - FERMATO A ROMA UN 39ENNE NATO IN LUSSEMBURGO CHE FACEVA RAZZIE DI LETTERE A CACCIA DI FRANCOBOLLI DA RIVENDERE - MA L'ULTIMO BLITZ PERÒ GLI È COSTATO CARO…

Fla. Sav. Per “il Messaggero”

ladro 1

A caccia di francobolli da rivendere. Ma anche di soldi spediti via posta. Da giorni il ragazzo, 39 anni nato in Lussemburgo ma da tempo residente a Roma, faceva razzia di lettere saccheggiando le cassette postali dei diverse palazzine. L'ultimo blitz però gli è costato caro.

I condomini di un comprensorio di via Appia Nuova ieri mattina lo hanno notato aggirarsi vicino alle cassette e infilare la corrispondenza nel suo zainetto. Allarmati hanno chiamato i carabinieri: «Ci stanno rubando tutta la corrispondenza, non sappiamo cosa fare» hanno segnalato. I militari del Nucleo Radiomobile arrivati sul posto, hanno rintracciato poco distante dalla palazzina presa di mira, il ragazzo che stava per allontanarsi. All'interno dello zainetto, hanno quindi trovato centinaia di lettere.

LA DENUNCIA

Bollette, avvisi di pagamento, notifiche, bollettini. E poi della corrispondenza privata. Tutto era finito nello zainetto del ladro che non era passato inosservato. Già nelle passate settimane alcuni residenti della zona, si erano ritrovati con le cassette condominiali vuote. Una razzia. I carabinieri hanno subito allertato i responsabili degli uffici postali. Un atto dovuto per ricostruire la filiera e restituire le buste ancora sigillate. Gli addetti alle poste nei prossimi giorni sono incaricati di rintracciare i destinatari e recapitale, di nuovo.

carabinieri

Quelle aperte invece, sono state sequestrate con un passaggio burocratico più complesso prima della restituzione. Sono ora in corso ulteriori accertamenti. A partire dai furti: dagli indirizzi registrati sulla corrispondenza sequestrata, gli investigatori hanno accertato che il ladro ha colpito anche in altri condomini di zona. Non solo: i controlli sono scattati anche sul giovane. Più volte interrogato non avrebbe però fornito alcuna spiegazione sul gesto. Da quanto accertato, si tratterebbe di un senza fissa dimora che ora dovrà rispondere di reati specifici. E cioè violazione di corrispondenza, furto e ricettazione.