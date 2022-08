18 ago 2022 10:51

ORRORE IN NUOVA ZELANDA: I RESTI DI DUE BAMBINI SONO STATI TROVATI IN ALCUNE VALIGIE COMPRATE ALL'ASTA DA UNA FAMIGLIA DI MANUREWA, NEL SUD DI AUCKLAND – SECONDO LA POLIZIA C’È LA POSSIBILITÀ CHE I CORPI SIANO RIMASTI IN MAGAZZINO PER DIVERSI ANNI – LE PICCOLE VITTIME AVEVANO UN'ETÀ COMPRESA TRA I 5 E I 10 ANNI...