2 ott 2019 15:20

ORRORE A VALLO DELLA LUCANIA: RITROVATO IN UNA VALIGIA IL CADAVERE DI UN NEONATO - LA SCOPERTA E’ STATA FATTA A CASA DI UNA 30ENNE STRANIERA CHE SI ERA PRESENTATA IN OSPEDALE CON UNA EMORRAGIA IN CORSO, FACENDO INSOSPETTIRE IL PERSONALE MEDICO CHE HA PRONTAMENTE AVVERTITO I CARABINIERI…