ORRORI ALIMENTARI - IL PIZZAIOLO NAPOLETANO GINO SORBILLO INSERISCE NEL MENÙ DEL SUO RISTORANTE LA PIZZA CON L'ANGURIA E FA INCAZZARE I "PURISTI" DELLA CUCINA PARTENOPEA - LA RISPOSTA DEL CUOCO, CRITICATO IN PASSATO PER "L'HAWAIANA" CON L'ANANAS: "LA PIZZA NON HA LIMITI" - LA "HEINZ" HA CREATO LA CARBONARA IN LATTINA, DA RISCALDARE NEL MICROONDE, CHE FA STRABUZZARE LE PAPILLE GUSTATIVE A VISSANI: "LI MANDEREI A QUEL PAESE. STANNO DISTRUGGENDO LA CULTURA ITALIANA E LA NOSTRA CUCINA…"

1. DOPO LA PIZZA CON L’ANANAS, GINO SORBILLO LANCIA LA PIZZA CON IL COCOMERO

LA PIZZA CON L'ANGURIA DI GINO SORBILLO

Estratto dell'articolo di Giuseppe Cozzolino per www.fanpage.it

Una nuova "provocazione" di Gino Sorbillo, storico pizzaiolo napoletano: la pizza con il cocomero. E sui social non sono mancate le polemiche. […] "La pizza non ha limiti, mi meraviglio come si gridi ancora allo scandalo se si utilizzino ingredienti che non si usavano prima", ha spiegato a Fanpage.it lo stesso Gino Sorbillo, "se c'è una buona arte di fare la pizza, come l'abbiamo noi a Napoli, credo si possano usare anche prodotti salutari e tipici che prima non si usavano. Ad esempio lo speck, le alici, la burrata, gli oli aromatizzati, e così via".

Appena pochi mesi fa, lo stesso Sorbillo aveva lanciato pochi mesi la pizza con l'ananas, che dopo uguale scetticismo sembra poi aver trovato una propria dimensione […]

2. SPAGHETTI ALLA CARBONARA IN LATTINA, IL PIATTO PRONTO DI HEINZ IN UK CHE FA DISCUTERE

Estratto da www.tg24.sky.it

LA CARBONARA IN LATTINA DELLA HEINZ

La pasta alla carbonara rappresenta un vero e proprio simbolo della tradizione culinaria italiana. Ora, l’azienda americana Heinz ha annunciato che a partire da metà settembre commercializzerà una versione in lattina di questo piatto nel Regno Unito. L'idea di una carbonara pronta all'uso, da riscaldare velocemente nel microonde, ha scatenato non poche critiche tra i cultori della tradizione culinaria italiana.

[…] Le critiche

[…]L’idea di una carbonara in lattina non è stata accolta con entusiasmo in Italia. Tra i critici più accesi c’è il cuoco Gianfranco Vissani. “Li manderei a quel Paese. Con queste proposte stanno distruggendo la cultura italiana e la nostra cucina. Si dovrebbero vergognare. Provano a fare innovazioni fini a se stesse. Non c'è niente che rappresenti l'Italia oltre il nome”, ha dichiarato all’Adnkronos.

LA CARBONARA IN LATTINA DELLA HEINZ

Anche la chef Cristina Bowerman, stella Michelin al Glass Hostaria di Roma, ha criticato aspramente il piatto: "Una bastardizzazione della nostra cucina. La trovo un'idea orrenda e il rischio è che i consumatori provino prima questa versione in scatola rispetto all'originale, magari rimanendone perfino delusi”. Per la nota chef quella in scatola "non può che essere un'imitazione".

D'altra parte, sottolinea Bowerman, "solo attraverso la conoscenza della cucina italiana si può capire che questo prodotto non può rappresentare la ricetta originale. La carbonara va preparata e immediatamente servita. E poi, l'uovo dentro una lattina si rapprenderebbe subito, quindi neanche usano i prodotti giusti”.

