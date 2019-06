19 giu 2019 13:00

UN ORSO PER AMICO – NEGLI USA UNA 18ENNE SI E' INVENTATA UN ORSETTO CHE RIESCE A NASCONDERE FLEBO, SACCHE E TUBICINI CHE TERRORIZZANO I BAMBINI: DIECI ANNI FA ALLA RAGAZZA ERA STATA DIAGNOSTICATA UNA MALATTIA CHE LA COSTRINGEVA A STARE PER LUNGHI PERIODI ATTACCATI A QUELLE FLEBO CHE LE FACEVANO TANTA PAURA – OGGI HA LANCIATO UNA CAMPAGNA PER DISTRIBUIRE I PELUCHE NEGLI OSPEDALI…(VIDEO)