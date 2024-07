2 lug 2024 08:36

OSSIGNORE, I DEEP FAKE SONO ENTRATI ALLA BANCA D'ITALIA: “CONTINUANO A ESSERE DIFFUSI IN RETE VIDEO, REALIZZATI CON TECNICHE DI DEEP FAKE, CHE IN MANIERA ARTIFICIOSA RIPRODUCONO L'IMMAGINE E LA VOCE DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA FABIO PANETTA AL FINE DI VEICOLARE E RENDERE CREDIBILI MESSAGGI NON VERITIERI CON INTENTI FRAUDOLENTI" - “NEL CASO SI VISUALIZZINO TALI CONTENUTI SI RICORDA DI: DIFFIDARE DAL MESSAGGIO; NON DARE SEGUITO ALLE EVENTUALI RICHIESTE AVANZATE NEI VIDEO; EVITARE DI CONDIVIDERLI”