18 lug 2020 09:52

OSTIA, CHE GUAIO! 100 BAGNANTI A RISCHIO COVID PER IL POSITIVO ALLO STABILIMENTO LA VELA- SECONDO LA REGIONE LAZIO UN CITTADINO DEL BANGLADESH HA LAVORATO PER DUE GIORNI COME LAVAPIATTI NEL RISTORANTE NONOSTANTE MOSTRASSE I SINTOMI DEL CORONAVIRUS. LA TITOLARE PERÒ SMENTISCE: “AVEVA SOLO UN FORTE MAL DI SCHIENA. PER QUESTO ERA ANDATO IN OSPEDALE. LÌ GLI HANNO FATTO IL TAMPONE E HA SCOPERTO DI ESSERE POSITIVO PER CASO…”