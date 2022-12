OSTIA, CHE MISTERO! UN 24ENNE E’ STATO TROVATO MORTO NEL PARCHEGGIO DI UN HOTEL DI OSTIA - SUL CORPO NESSUN SEGNO DI VIOLENZA. L'IPOTESI È CHE SIA STATO COLTO DA UN MALORE IMPROVVISO CHE LO HA UCCISO. TUTTAVIA PRIMA DEI RISULTATI DELL’AUTOPSIA GLI INVESTIGATORI NON ESCLUDONO ALCUNA IPOTESI…

Da fanpage.it

Un cadavere è stato trovato nel parcheggio di un hotel sul lungomare Paolo Toscanelli ad Ostia. Il rinvenimento risale alla notte tra domenica 11 lunedì 12 dicembre ed è avvenuto nel territorio sul litorale romano. Si tratta del corpo senza vita di un ventiquattrenne. Secondo le prime informazioni emerse il cadavere del giovane era a terra, riverso all'interno del parcheggio.

ostia trovato cadavere in un parcheggio

A dare l'allarme è stato un passante, che ha notato nel buio quella che sembrava essere una sagoma umana, si è avvicinato e ha visto il giovane ormai esanime. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, in arrivo dal vicino ospedale G.B. Grassi. I paramedici però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo, che al loro arrivo era già morto e ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano.

Sul cadavere di Ostia verrà svolta l'autopsia

Dato l'episodio sul posto nella notte sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno svolto gli accertamenti di rito, hanno cercato di risalire all'identità del giovane e indagano sull'accaduto. Da chiarire cosa gli sia successo e perché si trovasse lì. Terminate le verifiche necessarie, la salma è stata rimossa e trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia. I risultati degli esami autoptici infatti serviranno a far luce sulle cause che hanno provocato il decesso.

Ipotesi malore, ma indagini a 360 gradi

Da quanto si apprende pare che da un primo esame esterno sul corpo non siano stati rinvenuti segni di violenza. L'ipotesi è che sia stato colto da un malore improvviso che lo ha ucciso, che si sia appunto sentito male mentre si trovava da solo in strada e che sia rimasto lì. Tutavia prima dei risultati degli accertamenti gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, ma indagano a 360 gradi.