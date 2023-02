OSTIA SCONSACRATA – NUOVO AGGUATO SUL LITORALE ROMANO! UN UOMO È STATO UCCISO NELLA TARDA SERATA DI IERI, A OSTIA: LA VITTIMA SI CHIAMA FABRIZIO VALLO, AVEVA 48 ANNI E DEI PRECEDENTI. DUE PERSONE LO HANNO COLPITO CON CINQUE COLPI DI PISTOLA MENTRE ERA SUL PORTONE DI CASA E POI SONO FUGGITE. PROBABILE SI SIA TRATTATO DI UN REGOLAMENTO DI CONTI LEGATO ALLO SPACCIO DI DROGA…

(ANSA) - Un uomo è stato ucciso nella tarda serata di ieri ad Ostia a colpi di arma da fuoco: Fabrizio Vallo di 48 anni, con precedenti, è stato raggiunto da cinque colpi di pistola mentre si trovava sul portone di casa in via del Sommergibile. Il raid sarebbe stato compiuto da almeno due persone che si sono poi date alla fuga. Non è escluso che l'omicidio sia un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri Ostia e nucleo investigativo.

