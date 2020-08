OSTIA SCONSACRATA: UN UOMO SI È BARRICATO DA QUESTA MATTINA IN CASA E HA APERTO IL GAS MINACCIANDO DI FAR SALTARE IN ARIA L’APPARTAMENTO – IN AZIONE LA SQUADRE SPECIALE DEI CARABINIERI, CHE HA EVACUATO L’AREA – IL PERICOLO È ALTISSIMO E L’ODORE DI METANO SI SENTE DA FUORI…

Ostia, uomo barricato in casa minaccia di far esplodere una palazzina - video Mara Azzarelli per Canaledieci

Siria Guerrieri per www.canaledieci.it

ostia, si barrica in casa e minaccia di far esplodere la palazzina 3

Peggiora la situazione a Ostia, in piazza Gasparri, dove da stamattina un uomo è barricato all’interno di un appartamento: la Squadra Speciale dei carabinieri ha improvvisamente evacuato tutta l’area, ampliando la zona di sicurezza. Blitz in corso delle teste di cuoio delle Forze Speciali in questi istanti.

In tutta fretta è stato fatto allontanare anche il cordone di forze dell’ordine che circondava la palazzina dove è asserragliato l’uomo, compresa la nostra troupe, perché la persona barricata dentro ha aperto il gas. Il pericolo di esplosione è altissimo: si avverte un forte odore di metano anche all’aperto.

ostia, si barrica in casa e minaccia di far esplodere la palazzina 2

Paura a Ostia, si teme un’esplosione a breve: le Forze Speciali hanno evacuato anche le palazzine vicine

Evacuate da pochi minuti anche altre strade limitrofe e le palazzine vicine. Chiusa tutta piazza Gasparri, isolato l’intero quadrante della zona. La nostra troupe, presente sul luogo fin da stamattina, è stata fatta allontanare in tutta fretta dai carabinieri: all’improvviso l’uomo, con cui il negoziatore delle Forze Speciali era in trattativa, ha aperto le bombole del gas con cui si era asserragliato in casa.

ostia, si barrica in casa e minaccia di far esplodere la palazzina 4

Le teste di cuoio della Squadra Speciale dei carabinieri hanno appena effettuato un tentativo di entrare all’interno dell’appartamento, ma al momento l’uomo rimane asserragliato e lancia oggetti dalla finestra.

Si sente fortissimo l’odore di gas in tutta la zona, anche all’aperto: si sta facendo sempre più concreto il rischio di esplosione. Le forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e polizia, stanno invitando tutti i passanti e i curiosi ad allontanarsi il più possibile: non si può avere certezza del raggio dell’esplosione, se la situazione precipitasse ulteriormente. Tra i residenti, sfollati da stamattina, sta montando la rabbia per la situazione di disagio.

ostia, si barrica in casa e minaccia di far esplodere la palazzina 1 ostia, si barrica in casa e minaccia di far esplodere la palazzina