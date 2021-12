UN OTTIMO METODO PER SFANCULARE I REGALI DI NATALE CHE CI FANNO CAGARE – PER FARE SPAZIO NEL GUARDAROBA E LIBERARSI DI BORSE E ABITI CHE NON METTEREMO MAI ARRIVA L’ESERCITO DI SITI E NEGOZI CHE CI AIUTANO A SBARAZZARCENE: DA “VESTIAIRE COLLECTIVE”, LUSSO SECOND-HAND A “DEPOP” DOVE OGNI MEZZO SECONDO VIENE CARICATO UN PRODOTTO E OGNI TRE SECONDI NE VIENE VENDUTO UNO. STOCKX PUNTA SU SNEAKER E STREETWEAR. E SPUNTANO COME FUNGHI I NEGOZI DI ROBA DI SECONDA MANO…

Silvia Cutuli per "il Messaggero"

Non lo metti più? Allora mettilo in vendita: fai spazio nel guardaroba e regala una seconda vita agli abiti finiti nel dimenticatoio. Scelta eco-sostenibile, il second-hand nel 2020 ha avuto un valore pari a 23 miliardi di euro e un'impennata online grazie alle più celebri piattaforme di usato di lusso. Oggi sono in tanti a contendersi il mercato: da Vestiaire Collective, marketplace di moda second-hand del momento e vintage di marchi come Gucci, Chanel e Louis Vuitton, a Depop dove ogni mezzo secondo viene caricato un prodotto e ogni tre secondi ne viene venduto uno.

Rebag è dedicato interamente alle borse che non usate più, mentre StockX punta su sneaker e streetwear rigorosamente deadstock ovvero mai utilizzate. Basta iscriversi e creare il proprio profilo per vendere con Vinted, la app close to consumer arrivata in Italia lo scorso dicembre dalla Lituania dove è stata fondata nel 2008: fai una foto, descrivi bene il capo, fissa il prezzo e carica l'annuncio online. Se la compravendita va a buon fine, impacchetta e spedisci con l'etichetta prepagata fornita, e il guadagno è tutto tuo senza commissioni.

COME FUNZIONA L'idea in più è di sensibilizzare verso il regalo di Natale second-hand. Dà un futuro alla moda di lusso Lampoo, servizio e-commerce fondato nel 2019 dall'imprenditore Enrico Trombini: il ritiro dei capi è gratuito su prenotazione, segue la verifica di autenticità da parte di professionisti, con il prezzo calcolato in base al reale valore di mercato; dopo di che il prodotto è messo in vendita sul sito corredato di foto e descrizione.

Nuovissima è la sezione dedicata alla gioielleria di seconda mano; in più per coloro che all'esperienza virtuale preferiscono quella reale, Lampoo vanta anche una boutique fisica a Milano (via Ponte Vetero 9) dove portare i propri capi e oggi anche gioielli, per una valutazione in massima sicurezza, cui segue la messa in vendita online o nello store stesso. Se siete a Milano su viale Piave si aprono le vetrine di Stripwardrobe, store dedicato all'usato come nuovo di pezzi attuali in linea con le tendenze del momento: il guadagno netto per gli abiti è del 50%.

Utile sapere che non tutti gli store trattano gli stessi marchi. A Roma la boutique Dress Agency Vintage nel quartiere Parioli, nasce nel 1997 quando ancora i negozi dell'usato erano polverosi da un progetto di Francesca Romana Porcella: si punta sull'usato luxury di fascia medio-alta con griffe come Chanel, Balenciaga, Valentino, Gucci, no ai marchi del fast fashion e un ricavo in caso di vendita del 50%.

MARCHI DA UOMO Sempre nella capitale, Moll Flanders (via Urbana 132) realtà nata nel 2013 dalla passione dei fratelli Matteo ed Enrica Murru, si distingue per la selezione di marchi da uomo di nicchia, vantando un'esclusiva per l'usato del marchio inglese super artigianale Paul Harnden Shoemakers: una giacca da 2500 euro, si può acquistare a 1500 tra le pareti del piccolo store disegnato da Carla Arrabito. L'offerta da donna copre il segmento luxury accogliendo capi che abbiano al massimo cinque anni di vita, visionati su appuntamento, con un ricavo per il cliente in caso di vendita pari al 40%.

Puntate invece a rivendere capi e accessori che vanno dal 1900 al 2000? Varcate la soglia di A.N.G.E.L.O. Vintage Palace, il tempio di Angelo Caroli a Lugo, Ravenna. Qui è l'età dei capi a fare la differenza al punto tale che quelli riconosciuti come significativi per storia e stile, vengono destinati all'archivio e disponibili solo per consultazione e noleggio ed esclusi dalla vendita.

L'ALTRA ECONOMIA Dall'Emilia Romagna alla Campania, dove a Napoli lo store Silvi (via Giuseppe Martucci 109) punta sull'usato d'autore contemporaneo: se dopo due mesi l'articolo è invenduto viene restituito al proprietario o donato in beneficenza. Oltre ad app e boutique, l'economia circolare si fa strada anche attraverso la vendita temporanea itinerante. Dal 2 al 5 dicembre previa registrazione, si può partecipare allo shopping di vintage e second-hand al chilo promossa alla Città dell'Altra Economia a Roma da Vinokilo, realtà fondata nel 2016 dal tedesco Robin Balser. Sulla base della quantità in chilogrammi di abiti dismessi donati, si matura uno sconto sui nuovi acquisti: il ribasso va dal 10 al 30% a fronte di uno, due o più di tre chili di abiti. L'ambiente ringrazia e il portafoglio pure.

