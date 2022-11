OTTO MILIARDI DI ESSERI UMANI SONO TROPPI PER LA TERRA? – E' GIUSTO CHIEDERSI SE SIA UN NUMERO SOSTENIBILE PER IL PIANETA. IN REALTÀ NON È UN PROBLEMA DI QUANTI SIAMO, MA DI COME CI COMPORTIAMO: SE VIVESSIMO TUTTI COME GLI INDIANI AVREMMO BISOGNO DI MENO DI CIO' CHE LA TERRA PUO' DARE IN UN ANNO. SE FACESSIMO COME GLI AMERICANI CI SERVIREBBERO CINQUE PIANETI…

Otto miliardi di esseri umani sono troppi per il pianeta Terra? Il 15 novembre abbiamo raggiunto questo numero e in tanti si stanno chiedendo quanto sia sostenibile per il pianeta. Ma per la maggior parte degli esperti il problema non è il numero, ma il consumo eccessivo di risorse da parte dei ricchi-

«Otto miliardi di persone, è una pietra miliare per l'umanità - ha affermato Natalia Kanem, capo del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione - Tuttavia, mi rendo conto che questo momento potrebbe non essere celebrato da tutti. Alcuni esprimono preoccupazione per il fatto che il nostro mondo sia sovrappopolato. Sono qui per dire chiaramente che il numero di vite umane non è motivo di paura».

Quindi siamo troppi?

Molti esperti dicono che la domanda è sbagliata. Invece della paura della sovrappopolazione, dovremmo concentrarci sul consumo eccessivo delle risorse del pianeta da parte dei più ricchi. «Troppi per chi, troppi per cosa? Se mi chiedi, ti dico non credo» ha detto all'AFP Joel Cohen del Laboratory of Populations della Rockefeller University.

Le nostre scelte fanno sì che gli esseri umani consumino molte più risorse, come foreste e terra, di quante il pianeta possa rigenerare ogni anno. Il consumo eccessivo di combustibili fossili, ad esempio, porta a maggiori emissioni di anidride carbonica, responsabili del riscaldamento globale. Avremmo bisogno della capacità di 1,75 Terre per soddisfare in modo sostenibile i bisogni della popolazione, secondo il Global Footprint Network e le ONG del WWF.

«Siamo stupidi. Ci manca la lungimiranza. Siamo avidi. Non usiamo le informazioni che abbiamo. Ecco dove risiedono le scelte e i problemi» ha detto Cohen.

«Il nostro impatto sul pianeta è influenzato molto più dal nostro comportamento che dai nostri numeri - ha affermato Jennifer Sciubba, ricercatrice del Wilson Center, un think tank.

Sono l'aria condizionata che mi piace, la piscina che ho fuori e la carne che mangio che causano molti più danni». Se tutti sul pianeta vivessero come cittadini indiani, avremmo bisogno solo della capacità di 0,8 Terre all'anno, secondo il Global Footprint Network e il WWF. Se consumassimo tutti come residenti negli Stati Uniti, avremmo bisogno di cinque Terre all'anno. Le Nazioni Unite stimano che il nostro pianeta ospiterà 9,7 miliardi di persone entro il 2050.

