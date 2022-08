23 ago 2022 17:46

OTTURAZIONI ED EVASIONI - A BARI, 25 DENTISTI E UN INGEGNERE INFORMATICO SONO FINITI SOTTO INCHIESTA PER AVER MESSO SU UN SOFTWARE CHE CONSENTIVA DI GESTIRE UNA CONTABILITÀ PARALLELA PER EVADERE LE TASSE - IL SISTEMA CONSENTIVA LORO DI INCASSARE UNA PARTE DELLE SOMME IN NERO, CHE PERÒ VENIVA REGISTRATA SUI…