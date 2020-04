OVVIAMENTE QUELLA DEGLI HACKER È UNA SCUSA: ANCHE SE CI FOSSERO STATI ATTACCHI NON È PER QUELLI CHE IL SITO DELL’INPS È ANDATO IN TILT. SEMPLICEMENTE, IL SISTEMA NON ERA IN GRADO DI REGGERE LE MIGLIAIA DI RICHIESTE ARRIVATE DOPO CHE L’ISTITUTO HA DETTO CHE SAREBBERO STATE EVASE CRONOLOGICAMENTE, FACENDO CAPIRE CHE NON CI SONO SOLDI PER TUTTI – LA PROCURA INDAGA PER INTRUSIONE INFORMATICA

Fabio Tonacci per “la Repubblica”

Gli attacchi informatici ci sono stati, ma è assai probabile che non sia da quella parte che si troverà la spiegazione della gravissima ferita inferta alla privacy degli italiani. Se il sistema dell' Inps è andato in tilt è perché quel sistema non è in grado di reggere l' onda d' urto di migliaia di utenti che, tutti insieme e fin dalle prime ore del mattino, hanno provato ad accedere ai rimborsi. A sera, quando la frittata è ormai fatta, le prime evidenze raccolte dagli investigatori sembrano propendere per questa versione. Hacker sì, ma fino a un certo punto.

La procura di Roma ha aperto un' inchiesta per intrusione informatica. Sul tavolo del procuratore capo Michele Prestipino, già da martedì, c' era un' informativa della Polizia Postale nella quale il responsabile della sicurezza cibernetica dell' Inps denunciava quattro tentativi di intrusione al sistema, per lo più della tipologia Dos (Denial of Service), cioè quella in cui gli aggressori cercano di mettere in crisi i server fino a renderli incapaci di erogare il servizio. Altri tre attacchi si sono aggiunti nelle ultime 24 ore.

Per quelli del martedì pare che il firewall che protegge il perimetro dell' Inps abbia retto, mentre ieri la prima tentata intrusione è avvenuta alle 11.51, quindi quando il sistema era già saltato, e gli utenti, inserendo le proprie credenziali e la password fornita dall' Istituto, si sono ritrovati su profili di estranei, di cui hanno potute vedere informazioni sensibili.

Come detto, l' indagine è in corso e potrebbe fondersi con un' altra. Tra lunedì e martedì, infatti, anche l' ospedale Spallanzani è stato vittima di episodi analoghi, tanto da costringere il governo a convocare in via straordinaria il Nucleo di sicurezza cibernetica, cui hanno partecipato i servizi di intelligence e un referente del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche. "La matrice è per lo più criminale", sostengono al Nucleo. Anonymous Italia, con un messaggio su Twitter, si è tirato fuori.

"Caro Inps, vorremmo prenderci il merito di aver buttato giù il vostro sito web, ma siete così incapaci che avete fatto tutto da soli!". Con una nota Fastweb, che fornisce i servizi di connettività all' Inps, fa sapere di aver aumentato la capacità della banda in previsione del maggior accesso, e ha sottolineato di non avere in carico la gestione dei server e della piattaforma.

Dubbi, sulla tenuta del sistema, anche da parte di alcuni operatori del settore cybersicurezza. «La cosa più probabile - sostiene Matteo Flora, imprenditore e informatico - è che qualcuno abbia attivato un meccanismo di memoria cache per aiutare il sito che in quelle ore faticava a stare online». In effetti è quello che ieri mattina l' Inps, con l' acqua alla gola, mentre veniva sommerso di richieste, ha provato a fare.

