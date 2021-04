UN PACCO SOSPETTO CON SCRITTO “FRODE COVID” È STATO RECAPITATO A CASA DI STEFANO BONACCINI: DENTRO C’ERANO CARTACCE E PANNOLINI SPORCHI – DUE UOMINI SI SONO PRESENTATI A CASA DEL GOVERNATORE DELL'EMILIA-ROMAGNA, IN PROVINCIA DI MODENA, E GLI HANNO DETTO CHE...

stefano bonaccini 4

Da www.tgcom24.mediaset.it

C'erano cartacce e pannolini sporchi in un pacco sospetto consegnato nella casa di Stefano Bonaccini, in provincia di Modena. Due uomini si sono presentati a casa del presidente dell'Emilia-Romagna con un pacco di cartone: sopra c'era un foglio con la scritta "Frode Covid". Subito sono stati allertati i carabinieri, che hanno consigliato al presidente di lasciare il pacco fuori casa. Sono state adottate misure per rafforzare la sicurezza di Bonaccini.

stefano bonaccini 2

Due uomini alla porta - I due uomini che si sono presentati alla casa del presidente con il pacco gli hanno detto che gli ospedali sarebbero vuoti e che con il lockdown si toglie lavoro alle persone. I militari hanno poi verificato il contenuto del pacco, trovandovi materiale di scarto.

"Frode Covid" - I carabinieri hanno poi proceduto ai necessari accertamenti del caso, su cui riferiranno alla Procura della Repubblica di Modena, già allertata. Il foglio sopra il pacco riportava la scritta "Mittente. O.s.s., bimbi, famiglie, aziende, popolo italiano (rispettoso della Costituzione). Frode Covid".

stefano bonaccini 1 stefano bonaccini