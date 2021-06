LA PACE FREDDA DI GINEVRA - L’INCONTRO BIDEN-PUTIN S'È CONCLUSO SENZA GRANDI RISULTATI PER L'AMERICANO, TRANNE LA RIAPERTURA DEL NEGOZIATO SULLE ARMI NUCLEARI. IL PRAGMATICO “SLEEPY JOE” SA CHE NON SI PUÒ PRETENDERE DALL’UE DI NON AVERE RAPPORTI CON MOSCA, E ALLO ZAR HA POSTO TRE CONDIZIONI: CESSAZIONE DEI CYBER ATTACCHI, STOP ALLE OSTILITÀ CON L’UCRAINA E LA CLEMENZA A NAVALNY. MA PUTIN SA DI AVERE IL COLTELLO DALLA PARTE DEL MANICO E FA IL VAGO - VIDEO

vladimir putin joe biden.

1 - COSA VUOLE BIDEN DA PUTIN? – "SLEEPY JOE" SA CHE L’UE NON PUÒ NON AVERE RAPPORTI CON MOSCA: PER QUESTO LE "UNICHE" PRETESE CHE AVANZA SONO: CESSAZIONE DEI CYBER ATTACCHI, STOP ALLE OSTILITÀ CON L’UCRAINA E UN ATTO DI CLEMENZA NEI CONFRONTI DI NAVALNY - LA STRETTA DI MANO A GINEVRA: “PENSO CHE SIA SEMPRE MEGLIO INCONTRARSI FACCIA A FACCIA” - UN CRONISTA CHIEDE A BIDEN SE CI SI PUÒ FIDARE DI VLAD E LUI SEMBRA ANNUIRE, MA LA CASA BIANCA SMENTISCE

joe biden vladimir putin 9

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/cosa-vuole-biden-putin-ndash-quot-sleepy-joe-quot-sa-che-rsquo-ue-273672.htm

2 - BIDEN E PUTIN SI SCIOLGONO: «NON È LA GUERRA FREDDA»

Flavio Pompetti per “il Messaggero”

vladimir putin joe biden 5

Tre ore di faccia a faccia serrato, con una lunga lista di fascicoli da discutere, e gli occhi del mondo puntati a scrutare ogni espressione facciale, ogni dettaglio scenografico sul quale misurare la statura individuale e la qualità del rapporto.

CONFERENZA STAMPA DI VLADIMIR PUTIN DOPO L'INCONTRO CON BIDEN

Biden e Putin sono usciti dall' incontro di Ginevra trovando «un linguaggio comune», dopo la tensione che era montata nei giorni scorsi: hanno entrambi minimizzato rivalità e polemiche, hanno parlato dell' avversario con parole misurate e incoraggianti, e si sono lasciati con la promessa di verificare a breve se le aree di possibile cooperazione identificate tra Russia e Usa porteranno a reali aperture di dibattito e ad azioni comuni. «Nessuno - hanno detto - vuole una Guerra fredda in questo momento». Confermando che, più avanti, parleranno in maniera più approfondita di armi.

L' AGENDA

valery gerasimov, dmitry peskov e yuri ushakov

L' amministrazione Biden ha preteso conferenze stampa separate al termine del summit, sempre per evitare una eccessiva personalizzazione dell' evento: «Non si tratta di valutare la fiducia dell' uno con l' altro ha ricordato Biden a chi gli chiedeva giudizi sull' interlocutore ma di fissare un' agenda basata sugli interessi reciproci, e poi verificare il rispetto di quanto discusso».

vladimir putin joe biden

La discussione è stata ampia, dalla necessità di creare un corridoio umanitario in Siria per assicurare la continuità dell' arrivo dei sostegni alimentari alla popolazione stremata, al bisogno di riavviare un negoziato sulla stabilità strategica, dopo l' interruzione del tavolo sul nucleare decisa da Donald Trump.

antony blinken joe biden vladimir putin sergei lavrov

Barra ferma sul divieto per l' Iran di dotarsi di un' arma nucleare e sulle tentazioni del ritorno dei terroristi in Afghanistan; formazione di un gruppo di studio bilaterale sull' origine degli attacchi cibernetici, con l' ambizione di giungere ad un accordo su un sistema di regole che escluda perlomeno le grandi agenzie governative dal numero di bersagli perseguibili.

CONFERENZA STAMPA DI VLADIMIR PUTIN DOPO L'INCONTRO CON BIDEN

«C' è molto da fare, Biden è ben diverso da Trump», ha commentato Putin insolitamente gioviale di fronte alla stampa, pronto persino ad un commento gentile nei confronti del suo interlocutore. «Gli ho visto la speranza negli occhi» ha scherzato il presidente russo in risposta a Biden il quale due mesi fa aveva detto che negli occhi di Putin non c' è nulla da vedere, in quanto dietro di essi non c' è un' anima.

alexi navalny 3

Tanto che il capo della Casa Bianca ha anche regalato un paio di occhiali (da sole) al presidente russo. Meno condiscendente l' atteggiamento del moscovita rispetto all' Ucraina: «Non c' è nulla da discutere riguardo ad un possibile ingresso di Kiev nella Nato».

I RISULTATI

I due leader hanno insistito nel dire che l' incontro è stato positivo, anche se nessun risultato concreto è stato raggiunto.

«Ho fatto esattamente quello che mi riproponevo ha detto Biden ai giornalisti È importante vedersi di persona. Ci divide un disaccordo profondo su tante questioni, ma perlomeno non abbiamo replicato l' atmosfera iperbolica del passato», una stoccata diretta a Donald Trump, e all' imbarazzante complicità dimostrata nell' incontro con Putin del 2018 ad Helsinki.

il murales dedicato ad alexi navalny cancellato a sanpietroburgo 3

Si è parlato in modo specifico dell' oppositore Alexei Navalny, che Putin ha fatto imprigionare dopo un tentativo di assassinio e dopo il ritorno in patria. «Ho detto che ci sarebbero conseguenze disastrose per la Russia se Navalny dovesse morire in carcere» ha raccontato Biden durante la sua conferenza stampa. I due capi di stato si sono impegnati a verificare nel giro di sei mesi se alcuni dei punti dei quali hanno discusso ieri (liberazione dei reciproci prigionieri, lotta alla pirateria cibernetica, rilancio del negoziato per il controllo nucleare) avranno avuto seguito, e se la strada della diplomazia può essere riaperta con successo tra i due paesi.

vladimir putin joe biden. 23 time joe biden vladimir putin vladimir putin joe biden vladimir putin joe biden. 4 joe biden vladimir puin joe biden a ginevra joe biden con il presidente svizzero guy parmelin 2 il corteo di putin tra le strade di ginevra joe biden vladimir putin 3 incontro biden putin antony blinken joe biden vladimir putin sergei lavrov vladimir putin joe biden vladimir putin joe biden.