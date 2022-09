PACE È SFATTA – IL PRINCIPE HARRY NON HA CANTATO L’INNO BRITANNICO "GOD SAVE THE KING" DURANTE I FUNERALI DELLA REGINA ELISABETTA A WESTMINSTER: IL FUGGITIVO È STATO RIPRESO PROPRIO DIETRO A CARLO MENTRE TENEVA LA BOCCA SOCCHIUSA SENZA EMETTERE UN SUONO – OVVIAMENTE SI TRATTA DI UNO SGARRO AL PADRE CHE POCHE ORE PRIMA GLI AVEVA TOLTO LE… - VIDEO

il principe harry non canta l inno al funerale della regina elisabetta 5

Il principe Harry non canta l'inno britannico durante i funerali della nonna, la Regina Elisabetta II, nell'abbazia di Westminster. Il figlio di Re Carlo III è stato inquadrato alle spalle del padre con le labbra socchiuse.

Sui social però, in molti fanno notare che Harry sembrava particolarmente emozionato e chea fatica ha trattenuto le lacrime, motivo per cui non avrebbe cantato l’inno.

