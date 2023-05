LA PACE SI AVVICINA? – ARRIVA UN’INASPETTATA APERTURA DALLA RUSSIA: IL MINISTERO DEGLI ESTERI HA DETTO DI “VALUTARE POSITIVAMENTE L’INIZIATIVA DEL PAPA PER UNA MISSIONE DI PACE…” - BERGOGLIO HA AFFIDATO L'INCARICO AL CARDINAL MATTEO ZUPPI, PRESIDENTE DELLA CEI

'Mosca valuta positivamente l'iniziativa di pace del Papa'

(ANSA) - Mosca "valuta positivamente" l'iniziativa del Papa per una missione di pace per l'Ucraina: lo afferma il ministero degli Esteri russo, come riporta l'agenzia di stampa Ria Novosti.

