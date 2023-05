LA PACE SI AVVICINA? /2 – IL CAPO DELL’UFFICIO PRESIDENZIALE UCRAINO, ANDRIY YERMAK, ANNUNCIA: “UN VERTICE PER LA PACE È NECESSARIO E VOGLIAMO CHE SI TENGA IL PRIMA POSSIBILE. L’IDEALE SAREBBE LUGLIO” – A KIEV CONTINUANO A RIBADIRE CHE LA BASE DA CUI PARTIRE È IL LORO PIANO IN 10 PUNTI, MA DICONO DI ESSERE “PRONTI AD ASCOLTARE I PAESI CHE RISPETTANO LA NOSTRA SOVRANITÀ”. DOPO L’APERTURA DI MOSCA ALLA MISSIONE DEL VATICANO, È UN ALTRO PICCOLO SEGNALE…

IL RISIKO DI BERGOGLIO CON ZELENSKY - MEME BY EMILIANO CARLI

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Un vertice per la pace "è necessario" e l'Ucraina vuole che si tenga "il prima possibile: l'ideale sarebbe luglio". Tuttavia, la base per questo summit dovrebbe essere il piano di 10 punti presentato da Kiev: lo ha detto il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, in un'intervista all'agenzia di stampa russa Interfax. L'alto funzionario ha pubblicato una parte dell'intervista sul suo canale Telegram.

andriy yermak volodymyr zelensky

"Oggi è necessario un vertice di pace. Tutti comprendono questo fatto. Inoltre, tutti accettano come assolutamente logica e giusta l'argomentazione secondo cui il piano di pace ucraino dovrebbe esserne la base: i 10 punti del Presidente Volodymyr Zelenskyy": ha detto Yermak.

andriy yermak volodymyr zelensky

"Ora la posizione dell'Ucraina è chiara: il nostro piano è la base, ma siamo pronti ad ascoltare tutti quei Paesi che rispettano la nostra sovranità e integrità territoriale - prosegue l'alto funzionario -. Siamo pronti ad accettare alcuni elementi di altre proposte".

"Attualmente ci si interroga su dove e quando tenere il vertice di pace. Naturalmente, vogliamo che si tenga il prima possibile. L'ideale sarebbe a luglio. Sono in corso consultazioni in merito.

È molto importante che si tratti di un vertice a cui partecipino sicuramente i leader del Sud globale - conclude -. E, secondo le mie sensazioni, siamo molto vicini al successo di queste consultazioni. Ci aspettiamo un gran numero di partecipanti al vertice".

ARTICOLI CORRELATI

volodymyr zelensky papa francesco papa francesco volodymyr zelensky 2 papa francesco con volodymyr zelensky