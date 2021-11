5 nov 2021 15:00

PADRE E PADRONE - UN UOMO È FINITO SOTTO PROCESSO PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA PER AVER VIETATO ALLE FIGLIE DI GUARDARE SERIE TV E USARE SOCIAL NETWORK E PER AVER PRESO A SCHIAFFI LA MOGLIE PER NON AVER FATTO RISPETTARE LE REGOLE DA LUI IMPOSTE - TRA LE PUNIZIONI IMPOSTE DALL'IMPUTATO AI FIGLI L'OBBLIGO DI SCRIVERE DECINE DI VOLTE “ONORA TUO PADRE” - I TRE FIGLI E LA MADRE SI SONO TRASFERITI IN UN'ALTRA REGIONE, MENTRE L'UOMO È RIMASTO A VIVERE A ROMA…