PADRI NON A MISURA D'OMO - UN 28ENNE AUSTRALIANO SI E' SCAGLIATO CONTRO IL FIGLIO DI 6 ANNI COLPEVOLE DI ESSERSI SEDUTO SULLE GINOCCHIA DI UN ALTRO BAMBINO - L'UOMO, CONVINTO CHE IL PICCOLO FOSSE GAY, HA PICCHIATO PRIMA LUI E POI LA MOGLIE, LASCIANDOLA PRIVA DI SENSI - QUANDO LA DONNA HA RIPRESO LE FORZE...

Dagotraduzione dal Sun

violenza sulle donne 3

Nel Nord Queensland, in Australia, un uomo è stato arrestato per aver picchiato il figlio di 6 anni e la moglie, convinto che il ragazzino fosse gay. L’uomo, 28 anni, tre figli, ha visto il piccolo sedersi sulle ginocchia di un altro bambino ed è andato su tutte le furie pensando che i ragazzini avessero «un fidanzamento sessuale».

Racconta The Courier Mail che l’uomo, dopo aver colpito il figlio maggiore, lo ha spinto a terra e poi se l’è presa con la madre, corsa a proteggere la figlia neonata. Dopo averla bloccata contro un muro, l’uomo ha cercato di soffocarla finché non ha persi i sensi.

violenza su minore 4

Le violenze si sono protratte per parecchi giorni, finché un funzionario del Welfare non ha scoperto tutto e fatto arrestare l’aggressore. Parlando lunedì alla corte distrettuale di Mackay, l'avvocato difensore Scott McLennan ha affermato che vedere il figlio in braccio ad un altro ragazzino «ha innescato qualcosa in lui, non è stato in grado di affrontarlo».

L’uomo si è difeso così: «È difficile spiegarlo, ho beccato mio figlio seduto sulle ginocchia di un altro ragazzo, questa è la cosa più triste che abbia mai visto in vita mia. Sono un pezzo di merda. Non avrei dovuto mettere le mani su mio figlio, come in effetti l'ho fatto»

violenza su minore 3

Mentre era in custodia, il 28enne ha tentato di persuadere la madre del ragazzo a far cadere le accuse sostenendo che "avrebbe perso la vita dei bambini", ha sentito la corte.

Lunedì, il padre di tre figli si è dichiarato colpevole di tutti i reati ed è stato incarcerato per tre anni dal giudice Tony Moynihan.

L'udienza per la libertà vigilata si terrà il 18 dicembre.