UN PADRONE CANE – UN PASSANTE HA SPACCATO IL VETRO DI UNA MACCHINA CON UN’ASCIA PER SALVARE UN CAGNOLINO LASCIATO CHIUSO IN AUTO PER 45 MINUTI – IL PROPRIETARIO L’AVEVA ABBANDONATO IN MACCHINA PER ANDARE A FARE SHOPPING CON LA FIGLIA E AL RITORNO HA PROVATO A… - VIDEO

Da "www.repubblica.it"

uomo spacca auto per salvare cane 1

Chiuso in auto per 45 lunghissimi minuti, in pieno agosto, in un parcheggio a Berkshire, Inghilterra. Fino a quando un uomo con un'ascia ha frantumato un finestrino della vettura.

Protagonista della disavventura uno Yorkshire Terrier. La padrona si era allontanata con la figlia per fare shopping, lasciandolo in auto con i finestrini chiusi. L'uomo che lo ha notato, ha atteso 5 minuti prima di intervenire, non vedendo nessuno tornare ha deciso di intervenire.

uomo spacca auto per salvare cane 3

Quando la padrona è tornata ha riferito alla polizia di essersi allontanata per soli 20 minuti. Lo Yorkshire, portato dal veterinario per accertamenti, sta bene

uomo spacca auto per salvare cane 4 uomo spacca auto per salvare cane 2