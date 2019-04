PADRONE A CASA NOSTRA - UN TUNISINO SCATENA IL PANICO A PACHINO, IN SICILIA: ERA UBRIACO E VOLEVA DA BERE, MA LA BARISTA SI È RIFIUTATA E LUI HA INIZIATO A MINACCIARE TUTTI CON UN COLTELLO A SERRAMANICO - HA AGGREDITO DUE GUARDIE GIURATE E POI I POLIZIOTTI CHE SONO INTERVENUTI SUL POSTO RIUSCENDO A FERMARLO – SALVINI: “SARÀ ESPULSO. A MAI PIÙ RIVEDERCI” – VIDEO

Angelo Scarano per www.ilgiornale.it

tunisino aggredisce guardie giurate a pachino 9

Momenti di paura a Pachino in provincia di Siracusa. Un tunisino di 33 anni, Sabeur Ben Ali, ha seminato il panico in un bar del piccolo centro siciliano. L'uomo è entrato in un locale chiedendo da bare. La barista si sarebbe rifiutata dopo aver notato il palese stato di ebrezza dell'uomo. A questo punto si è scatenata la furia del tunisino. L'uomo ha estratto il coltello. Immediata la reazione di due guardie giurate. Il tunisino ha provato a colpire i due agenti con il coltello. In pochi minuti però è stato dato l'allarme e sul posto sono arrivate le volanti della polizia. I poliziotti sono riusciti a fermare l'uomo dopo aver subito un'aggressione.

tunisino aggredisce guardie giurate a pachino 7

La furia del nordafricano si è abbattuta prima sulle guardie giurate e dopo sui poliziotti, il tutto con un coltello tra le mani. Dopo il fermo l'uomo è stato portato nel commissariato di via Tafuri. Le accuse a suo carico sono di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, percosse, minacce e danneggiamento. L'immigrato era già stato raggiunto da un decreto di respingimento. Gli agenti hanno sequestrato un coltello a serramanico e altri tre che l'uomo nascondeva nella tasche della giacca.

tunisino aggredisce guardie giurate a pachino 8

E in questa vicenda è arrivato il pugno di ferro del ministro degli Interni, Matteo Salvini, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato il video dell'attacco del tunisino: "Il "signore" del video, che ha seminato il panico in una tabaccheria di Pachino (Siracusa) tentando poi di accoltellare delle guardie giurate, è stato arrestato e condotto al centro per il rimpatrio di Caltanissetta, da dove verrà ESPULSO verso la Tunisia. Altro che "Salvini troppo cattivo"... A mai più rivederci! #lapacchiaèfinita", ha scritto il vicepremier su Facebook. Adesso l'aggressore dovrà tornare in Tunisia dopo aver seminato il terrore per le strade di Pachino.

tunisino aggredisce guardie giurate a pachino 4 tunisino aggredisce guardie giurate a pachino 5 tunisino aggredisce guardie giurate a pachino 10 tunisino aggredisce guardie giurate a pachino 1 tunisino aggredisce guardie giurate a pachino 3 tunisino aggredisce guardie giurate a pachino 2 tunisino aggredisce guardie giurate a pachino 6