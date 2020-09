UN PAESE DI CAPRE – UNO DEI MOTIVI PER CUI L’ITALIA È DESTINATA A RIMANERE IMMOBILE È IL BASSISSIMO LIVELLO D’ISTRUZIONE: SOLO IL 62,2% DELLE PERSONE TRA I 25 E I 64 ANNI HA ALMENO UN DIPLOMA. SOLO SPAGNA, MALTA E PORTOGALLO IN EUROPA FANNO PEGGIO DI NOI - GLI ITALIANI ANCHE CINQUANT’ANNI FA SAPEVANO MEDIAMENTE POCO. MA ERANO IMBARAZZATI PER LA LORO IGNORANZA. ADESSO GLI IGNORANTI SONO RIMASTI IGNORANTI, MA HANNO SMESSO DI VERGOGNARSI…

Alberto Caprotti per “Avvenire”

L’ultimo rapporto Istat boccia l’Italia riguardo il suo livello di istruzione: solo il 62,2% delle persone tra i 25 e i 64 anni nel nostro Paese possiede almeno il diploma. Nella Ue sono mediamente il 78,7%, e in alcuni Paesi la percentuale sale ancora: 86,6% in Germania, 80,4% in Francia e 81,1% nel Regno Unito.

Solo Spagna, Malta e Portogallo hanno valori inferiori all’Italia. Non è una sentenza di condanna: ciascuno di noi conosce incolti straordinariamente brillanti e intelligenti, così come laureati insulsi e imbarazzanti.

Ma è indubbio che un livello di istruzione così basso abbia creato una società superficiale, raggirabile ed emotiva. Soprattutto ha privato l’Italia di una opinione pubblica che sappia avere un’opinione. E ne ha fatto crescere un’altra che crede che il congiuntivo sia una malattia degli occhi.

Gli italiani probabilmente sapevano mediamente poco anche cinquant’anni fa. Però forse erano più curiosi, e certamente più imbarazzati per la loro ignoranza. Non era grave. La cosa brutta è accaduta dopo, quando gli ignoranti sono rimasti ignoranti ma hanno smesso di vergognarsi per questo.

Convinti, come sono molti oggi, che la cultura non serva a nulla, e che sia solo la vita a insegnare come si sta al mondo. Tesi legittima, ma i risultati che vediamo ogni giorno fanno pensare anche che sia leggermente errata.

