24 mag 2021 13:37

PAESE CHE VAI, CORONAVIRUS CHE TROVI - SCOPERTO IN MALESIA UN NUOVO CEPPO, FRUTTO DELLA COMBINAZIONE DI UN VIRUS CANINO E DI UNO FELINO - E' STATO TROVATO IN OTTO BAMBINI RICOVERATI PER POLMONITE TRA IL 2017 E IL 2018 - GLI SCIENZIATI NON SANNO ANCORA SE I PICCOLI FOSSERO PORTATORI SANI - SE SI CONFERMASSE PATOGENO PER L'UOMO, SAREBBE L'OTTAVO CORONAVIRUS RESPONSABILE DI MALATTIE NELL'UOMO...