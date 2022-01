PAESE CHE VAI, SVALVOLATI CHE TROVI - IN CANADA I CAMIONISTI SONO SCESI IN PIAZZA E STANNO ASSEDIANDO LA CAPITALE OTTAWA CONTRO L'INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE E IL GREEN PASS - SECONDO LE STIME, FINO A 50 MILA CAMIONISTI SI SONO RITROVATI DAVANTI AL PARLAMENTO TANTO DA COSTRINGERE IL PREMIER JUSTIN TRUDEAU A NASCONDERSI IN UN LUOGO SEGRETO... - VIDEO

Manifestazioni in Canada 10

Maxi protesta in Canada contro l'introduzione dell'obbligo vaccinale e il lockdown in vigore nel Paese. Fino a 50mila camionisti, secondo la stima del quotidiano inglese Daily Mail, stanno assediando la Capitale, Ottawa, dalle scorse ore costringendo persino il premier, Justin Trudeau, già al lavoro da remoto dopo che uno dei suoi figli è risultato positivo al Covid, a nascondersi in un luogo segreto.

Manifestazioni in Canada 9

La manifestazione lanciata dal movimento "Freedom Convoy" durerà per tutto il weekend e il livello di allerta è alto. Un responsabile della sicurezza del Parlamento ha spiegato che ai deputati è stato consigliato di chiudersi bene anche in casa perché le loro abitazioni potrebbero essere un obiettivo. Alla popolazione è stato chiesto di evitare di recarsi nella zona del raduno. Lo stesso premier qualche giorno fa aveva definito i camionisti diretti verso la Capitale una "piccola minoranza marginale" prima che centinaia di convogli si dirigessero verso Ottawa.

Manifestazioni in Canada 8

L'obiettivo dei camionisti è mettere in discussione la legge entrata in vigore il 15 gennaio scorso in base alla quale tutti i trasportatori che entrano in Canada devono essere vaccinati. Anche gli Stati Uniti hanno imposto gli stessi requisiti ai camionisti in entrata nel Paese. Il sindacato dei trasportatori canadesi ha tuttavia precisato che la maggior parte degli autisti è vaccinato e che un gran numero tra quanti oggi protestano a Ottawa in realtà è rappresentato da comuni cittadini in piazza contro i vaccini e il lockdown.

