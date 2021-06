PAESE CHE VAI, VARIANTE CHE TROVI: INDIVIDUATA IN RUSSIA UNA NUOVA VARIANTE DEL COVID - GLI SCIENZIATI CREDONO CHE SIA RESPONSABILE DELL'AUMENTO DI CONTAGI A MOSCA - DOMENICA I NUOVI CASI ERANO 7.704 , IL NUMERO PIU' ALTO RAGGIUNTO IN UN SOLO GIORNO DAL 24 DICEMBRE - I LETTI D'OSPEDALE SONO DI NUOVO PIENI DI MALATI, MENTRE IL SINDACO HA CHIESTO AI CITTADINI DI RESTARE A CASA E HA ORDINATO LA CHIUSURA DI BAR E RISTORANTI ALLE 23

Dagotraduzione dal Daily Mail

Covid Mosca 4

La Russia ha individuato un altro tipo di Covid che potrebbe contrastare i vaccini. Lo hanno annunciato oggi gli scienziati del Gamaleya Research Institute, che produce il vaccino Sputnik V, e che stanno studiando la nuova variante “Mosca”.

I responsabili della sanità pubblica russi non hanno rilasciato dichiarazioni e i media locali sostengono che gli esperti sono fiduciosi che i vaccini saranno ancora efficaci.

L’epidemia di coronavirus a Mosca è in aumento da metà maggio, e domenica i casi segnalati in tutta la città erano 7.704, il numero più alto raggiunto in un solo giorno dal 24 dicembre.

Casi a Mosca

I ricercatori credono che la nuova variante possa essere responsabile del picco. Il vicedirettore Denis Logunov ha dichiarato all'agenzia di stampa russa di proprietà statale TASS: «Ora stiamo monitorando la situazione a Mosca e, cosa più importante, Mosca potrebbe avere i suoi ceppi moscoviti».

Il sindaco Sergei Sobyanin ha detto sabato che la città stava riutilizzando migliaia di letti d'ospedale per un afflusso di pazienti Covid e ha chiesto ai residenti di non lavorare la prossima settimana per aiutare a frenare la diffusione del virus.

Covid Mosca 3

Campi sportivi, campi da gioco e altre attrazioni all'interno dei grandi parchi sono stati chiusi per una settimana da domenica. A bar e ristoranti è stato ordinato di chiudere entro le 23:00.

Sobyanin ha dichiarato: «Questa è solo una soluzione temporanea. Per evitare nuove restrizioni e garantire un miglioramento sostenibile della situazione, dobbiamo accelerare notevolmente le vaccinazioni».

Covid Mosca 2

Il capo del Gamaleya Institute, Alexander Gintsburg, ha affermato di ritenere che il ceppo non sia resistente ai colpi. Gintsburg ha dichiarato al Moscow Times: «Pensiamo che il vaccino sarà efficace, ma dobbiamo aspettare i risultati dello studio».

I coronavirus, compreso il tipo che causa il Covid, sono in continua evoluzione per migliorare la loro diffusione. Dall'inizio della pandemia sono già emerse diverse varianti di Covid, inclusa la variante Kent "Alpha", che è diventata rapidamente il ceppo dominante nel mondo.

Coronavirus

Gli scienziati del Covid-19 Genomics UK Consortium (COG-UK) britannico hanno rilevato per la prima volta la variante B.1.1.7 del coronavirus a settembre nella contea inglese del Kent. Ci sono voluti quasi tre mesi prima che scoprissero che la variante era del 70% più trasmissibile rispetto alle varianti esistenti e altre settimane prima di scoprire che era anche molto più letale.

Il coronavirus ha subito migliaia di mutazioni dalla sua comparsa nel 2019, ma la maggior parte non fa alcuna differenza per il suo impatto sulla salute umana.

covid hospital a mosca 10

Ma B.1.1.7 ha provocato un'impennata dei casi che hanno inondato gli ospedali britannici, spinto il bilancio delle vittime sopra 125.000 e attivato divieti di viaggio da dozzine di paesi.

Si pensa che la variante "Beta" del Sudafrica sia parzialmente resistente ai vaccini, ma la sua minore trasmissibilità significa che è diventata dominante nel Regno Unito o all'estero.

Ora la variante indiana "Delta" ha preso il sopravvento nel Regno Unito e ha fatto fallire i piani di allentamento del blocco perché è il 60% più trasmissibile rispetto alla varietà Kent, secondo gli esperti.

covid hospital a mosca 7

Ma si ritiene che i vaccini siano efficaci contro il ceppo dopo due dosi, con due studi separati di Public Health England che dimostrano che avere entrambi i vaccini è efficace nel produrre decessi e ricoveri per la variante come lo sono per quello del Kent.