IL PAESE DELLA CUCCAGNA - A DESENZANO DEL GARDA, COMUNE IN PROVINCIA DI BRESCIA CON POCO MENO DI 30 MILA ABITANTI, C’È UNA PROSTITUTA OGNI CENTO PERSONE, PROVENIENTI SOPRATTUTTO DALL’EST EUROPA E DALL’ASIA - CI SONO CINQUE SEXY SHOP E DIVERSI LOCALI PICCANTI...

Fa.La. per http://www.bsnews.it

prostitute

In rete il video hard di Desenzano, in queste ore, è tra i più cercati del web. E sono migliaia i visitatori che hanno letto l’articolo di BsNews.it. La cosiddetta capitale del Garda, infatti, si conferma uno dei luoghi di trasgressione più frequentati del Benaco e di tutta la provincia di Brescia. Non solo come set “cinematografico”.

A Desenzano si contano ben cinque sexy shop e diversi locali piccanti. E il Comune gardesano è anche una delle località bresciane con la maggior densità di prostitute. Basta scorrere i siti di annunci on line per accorgersene. In uno dei portali più noti, infatti, nella sola giornata di venerdì 27 aprile sono stati pubblicati quasi 300 annunci (con prezzi che variano dai 50 ai 200 euro a “prestazione”) che rimandano ad escort o transessuali di “casa” nel comune gardesano: mediamente uno ogni cinque minuti.

DESENZANO DEL GARDA

Certo, molti annunci sono fatti in serie e ripetuti per conquistare posizioni di maggiore visibilità. Ma il dato di fondo rimane: a Desenzano, secondo alcune stime, potrebbero essere più di 200 le prostitute attive (in particolare dall’Est Europa e dall’Asia). Senza contare quelle che praticano la professione più antica del mondo in maniera artigianale oppure, all’aperto, nella zona industriale che porta verso Lonato.

prostitute

Alla luce di questi numeri, il dato è davvero eclatante: se si tengono per buoni questi dati, contando che il Comune conta oggi circa 28.980, la media sarebbe infatti di oltre una prostituta ogni cento abitanti. Ma va precisato che sono in molte a recarsi sul Garda in trasferta da altre zone del Bresciano e dell’Italia: pendolari del sesso, che evidentemente scelgono di esercitare in uno dei luoghi con la maggiore attrattiva per i clienti.

prostituta 1