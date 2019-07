UN PAESE DESTINATO ALLA PROSTATA - CON DUE MILIONI DI PERSONE CON PIÙ DI 85 ANNI, L’ITALIA E’ IL PAESE PIÙ LONGEVO D'EUROPA - E SIAMO ANCHE QUELLO COL RECORD DI CENTENARI CHE TRA IL 2009 E IL 2019 SONO PASSATI DA 11 A 14 MILA, L'84% DONNE - LA PIÙ ANZIANA D'ITALIA HA 113 E VIVE IN EMILIA-ROMAGNA…

Con due milioni di italiani con più di 85 anni siamo il Paese più longevo d' Europa. E siamo anche quello, assieme alla Francia, col record di centenari che negli ultimi dieci anni - tra il 2009 e il 2019 - sono passati da 11 a 14 mila, l' 84% donne. Le statistiche sono raccolte nell' ultimo rapporto dell' Istat «Cent' anni e non sentirli», racconto anagrafico di un' Italia sempre più «anziana». Nel dettaglio, spiega l' istituto di statistica, i centenari residenti in Italia sono 14.456 nessuno dei quali, comunque, nato nel XIX secolo: si sono estinte, cioè, le coorti dal 1896 al 1903.

Mentre nell' ultimo decennio sono quasi 6 mila - 5.882 - le persone che hanno superato il traguardo dei 105 anni (tecnicamente l' Istat li chiama i semi-supercentenari): 709 uomini e 5.173 donne, di questi 1.112 ancora vivi al 1° gennaio 2019. Anche gli individui di 110 anni e oltre sono cresciuti, sempre tra il 2009 e il 2019, passando da 10 a 21.

In generale, sono le donne le più longeve: al primo gennaio 2019 l'Istat ha calcolato che quasi il 90% delle persone che hanno superato i 105 anni sono appunto donne (2.564, l'86,8%), e gli uomini 391 (il 13,2%). Longevità femminile che si rileva anche nella classe che ha superato i 110 anni: oggi la persona vivente più anziana d' Italia è allora proprio una donna, ha 113 anni e vive in Emilia Romagna. Sempre una donna, e sempre italiana - residente in Piemonte e morta nell' aprile del 2017 all' età di 117 anni e 137 giorni - è stata la persona più anziana al mondo. Mentre, tra il 2009 e il 2019, l' uomo più longevo è morto nel 2014 in Sicilia a 111 anni e 357 giorni.

I centenari, precisa ancora l'Istat, si concentrano soprattutto al Nord. Tra quelli di oltre 105 anni, 338 risiedono nel Nord-ovest, 225 nel Nord-est, 207 al Centro, 230 al Sud e 112 nelle Isole. La Regione con il rapporto più alto tra semi-supercentenari e il totale della popolazione residente appare la Liguria (3,3 per 100 mila persone), poi Friuli-Venezia Giulia (3 per 100 mila) e Molise (2,6 per 100 mila). La Lombardia, sebbene accolga il maggior numero di semi-supercentenari, 201, presenta un rapporto tra popolazione di più di 105 anni e quella totale residente pari a 2 per 100 mila persone, in linea col dato nazionale (1,9 per 100 mila).

La distribuzione regionale cambia analizzando il rapporto tra la popolazione semi-supercentenaria e la popolazione residente di 80 anni e più: con circa 36 persone di 105 anni e oltre ogni 100 mila residenti con più di 79 anni, al primo posto c' è il Friuli-Venezia Giulia.

Sui dati interviene Uecoop, l'Unione europea delle cooperative: «Se da una parte la maggiore longevità della popolazione è una buona notizia - si spiega sottolineando anche gli aspetti critici della tendenza -, si impone un continuo miglioramento dei servizi di welfare e di sostegno: l' aumento della vita media causa anche una crescita della spesa per l' incremento di malattie e cure a lungo termine, con gli anziani non autosufficienti che raddoppieranno a quasi 5 milioni entro il 2030».