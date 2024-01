UN PAESE LACERO-CONFUSO: I "SUPEREROI" D'ITALIA SONO DIVENTATI FLEXIMAN E DOSSOMAN - DOPO "FLEXIMAN", CHE SEGA GLI AUTOVELOX CON UN FLESSIBILE, FA LA SUA COMPARSA UNO SVALVOLATO CHE SRADICA I DOSSI ARTIFICIALI DALLE STRADE - È QUANTO SUCCESSO IN PROVINCIA DI BOLOGNA, L'UOMO HA ANCHE FIRMATO IL SUO GESTO CON UNA BOMBOLETTA SPRAY - IL SINDACO DI CALDERARA DI RENO, DOVE È STATO DANNEGGIATO IL DISSUASORE DI VELOCITÀ: "L'IMBECILLE DI TURNO LO ABBIAMO ANCHE NOI"

(ANSA) - Un dosso artificiale è stato trovato danneggiato a Calderara di Reno, nel Bolognese e l'autore del vandalismo si è firmato accanto al rallentatore come 'Dossoman', sulla linea di 'Fleximan', il nemico giurato degli autovelox che nelle ultime settimane è salito alla ribalta delle cronache per aver abbattuto i dispositivi che rilevano la velocità. Il dosso danneggiato si trova in via Rizzola Levante. Sul suo profilo Facebook il sindaco di Calderara di Reno, Giampiero Falzone, ha condannato duramente il gesto.

DOSSOMAN

"Si osanna Fleximan come fosse un eroe, aumentano i casi di emulazione in Italia, anche per i dossi, e si osannano questi individui come se avessero fatto l'impresa dell'anno - sbotta il sindaco - Non stiamo bene. E se noi siamo i riferimenti dei nostri piccoli, siamo messi abbastanza male nel non capire che non si tratta di eroi, ma di vandali che compiono reati seri di danneggiamento". E ancora: "Scusate il tono, ma quando ci vuole ci vuole. L'imbecille di turno, Dossoman (o Imbecilleman, per essere giusti), stavolta lo abbiamo anche a Calderara".

Il sindaco poi sottolinea come i dossi sono stati voluti dalla comunità. "Sono stati installati su richiesta dei cittadini delle vie interessate e dopo assemblee pubbliche. Sono a norma e si sentono se chi guida va veloce. Ma se ci si ferma e si attraversa il dosso a velocità bassa, non danno alcun fastidio.

D'altra parte non a caso si chiamano dissuasori di velocità". Infine Falzone scrive: "All'emulatore Dossoman dico pure che sono stati avvisati i carabinieri e che da parte nostra ripristineremo tutto. Agli altri che lo applaudono o scrivono sui social post di gratitudine ed incitamento, ricordo che anche loro stanno commettendo un illecito penale, si chiama apologia di reato".

