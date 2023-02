UN PAESE SENZA SICUREZZA - NEL GIORNO IN CUI LA RETE TIM NON HA FUNZIONATO PER BUONA PARTE DELLA GIORNATA, UN “MASSICCIO” ATTACCO INFORMATICO È STATO RILEVATO DALL'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE – DECINE DI SISTEMI NAZIONALI SONO VEROSIMILMENTE COMPROMESSI. CHI DOVEVA AGGIORNARE I SISTEMI È STATO AVVERTITO – COME VIENE EFFETTUATO UN ATTACCO INFORMATICO CON IL “RANSOMWARE”

Estratto dell’articolo da www.repubblica.it

Un "massiccio attacco tramite un ransomware già in circolazione" è stato rilevato dal Computer security incident response team Italia dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. I tecnici dell'Acn hanno già censito "diverse decine di sistemi nazionali verosimilmente compromessi e allertato numerosi soggetti i cui sistemi sono esposti ma non ancora compromessi". Tuttavia, si spiega, "rimangono ancora alcuni sistemi esposti, non compromessi, dei quali non è stato possibile risalire al soggetto proprietario. Questi sono chiamati immediatamente ad aggiornare i loro sistemi".

Il ransomware prende di mira i server VMware ESXi. L'agenzia per la Cybersicurezza ricorda come "la vulnerabilità sfruttata dagli attaccanti per distribuire il ransomware è già stata corretta nel passato dal produttore, ma non tutti coloro che usano i sistemi attualmente interessati l'hanno risolta". Sfruttando la vulnerabilità dei sistemi operativi, gli hacker possono portare avanti attacchi ransomware che "cifrano i sistemi colpiti rendendoli inutilizzabili fino al pagamento di un riscatto per avere la chiave di decifrazione". […]

Il ransomware è un malware, cioè un "software malevolo" che cripta i file presenti sul computer della vittima, rendendoli illeggibili e non più utilizzabili senza una chiave di decifrazione che viene data dagli hacker solo dietro pagamento di un riscatto. Di solito per i privati si tratta di cifre non impossibili, tra le decine e le centinaio di euro, che le vittime di norma pagano pur di non perdere dati; nel caso di grandi organizzazioni, aziende o enti pubblici, le cifre invece possono essere molto alte.

