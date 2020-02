18 feb 2020 20:30

UN PAESE IN VACCA – MOMENTI DI PAURA AD ABBIATEGRASSO, IN PROVINCIA DI MILANO, DOVE UNA 17ENNE È STATA AGGREDITA DA UNA MUCCA MENTRE ANDAVA A SCUOLA - LA RAGAZZA È STATA TRASPORTATA IN OSPEDALE IN GRAVI CONDIZIONI DOPO AVER RIPORTATO CONTUSIONI AL COLLO, ALLA SCHIENA E A UN BRACCIO – PARE CHE L’ANIMALE SIA SCAPPATO…