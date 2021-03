PALAMARA VERITÀ – L’AVVOCATO DELL’EX PRESIDENTE DELL’ANM ATTACCA “CORRIERE” E “REPUBBLICA”: “FINALMENTE PARLANO DELLA VICENDA PALAMARA. MA COME LO FANNO? DEVIANDO IL LETTORE SU UNA NOTIZIA CHE NOTIZIA NON È, ATTRIBUENDOLE VALORE DI SCOOP! OSCURANO, TUTTAVIA, IL CONTENUTO INFORMATIVO REALE, I TEMI OGGETTO DELLA AUDIZIONE DI LUCA PALAMARA, CHI SA COME E DA CHI LORO RIVELATO, CON IL GOSSIP...”

luca palamara roberto rampioni

1 – A CIASCUNO IL SUO - SE PER “LA VERITÀ” E “IL GIORNALE” LA NOTIZIA E’ PALAMARA CHE DICHIARA DAVANTI AL CSM CHE IL PROCURATORE DI MILANO FRANCESCO GRECO GLI CHIESE IL FAVORE DI AIUTARLO A FAR NOMINARE GLI “AGGIUNTI” DI SUO GRADIMENTO, PER IL “CORRIERE” E “REPUBBLICA” LA NOTIZIA È L’INCONTRO TRA L’AVVOCATO DI PALAMARA E UNO DEI COMPONENTI DEL CSM, ALESSIO LANZI, ALLA VIGILIA DELL'INTERROGATORIO...

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ciascuno-suo-se-ldquo-verita-rdquo-ldquo-265075.htm

Palamara e il suo avvocato Roberto Rampioni

2 – L'AVVOCATO DI PALAMARA ALL'ATTACCO CONTRO «CORRIERE» E «REPUBBLICA»

Da “La Verità”

Roberto Rampioni, legale di Luca Palamara, attacca Corriere e Repubblica dopo gli articoli sul suo incontro con Alessio Lanzi, consigliere laico del Csm, prima dell'audizione dell'ex pm: «Finalmente anche Corriere e Repubblica parlano della vicenda Palamara.

roberto rampioni

Ma come lo fanno? Deviando il lettore su una notizia che notizia non è, attribuendole valore di scoop! Oscurano, tuttavia, il contenuto informativo reale, i temi oggetto della audizione di Luca Palamara, chi sa come e da chi loro rivelato, con il gossip.

L'incontro non è "singolare", avviene alla luce del sole, tra professori amici per ragioni accademiche ed editoriali; e in un momento antecedente di circa 13 ore all'individuazione da parte della commissione disciplinare, tenutasi nel pomeriggio, dei temi "segreti" da affrontare il mattino successivo».

luca palamara al csm 1 IL TWEET DI FRANK CIMINI SULL AUDIZIONE DI PALAMARA AL CSM luca palamara al csm IL TWEET DI FRANK CIMINI SULL AUDIZIONE DI PALAMARA AL CSM