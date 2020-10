3 ott 2020 18:30

A PALERMO BISOGNA PAGARE LE MAZZETTE ANCHE PER UN POSTO AL CAMPOSANTO – È STATO ARRESTATO IERI COSIMO DE ROBERTO, IL DIRETTORE DEL CIMITERO DEI ROTOLI DI PALERMO CHE CHIEDEVA ANCHE 800 EURO PER UN POSTO IN UN LOCULO – NEI DEPOSITI CI SONO 517 BARE BLOCCATE APPOSITAMENTE PER FAR SPAZIO A CHI PAGAVA – LE INTERCETTAZIONI: “PICCIOTTI MINCHIA CI DOBBIAMO FAR ARRESTARE VERO?”