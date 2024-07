A PALERMO SE FREGANO PURE LE PANCHINE – UN LADRO È STATO IMMORTALATO A BORDO DI UNO SCOOTER CON UNA PANCHINA APPENA RUBATA IN UN’AREA PUBBLICA: LO SCIROCCATO È STATO RIPRESO DA UN RESIDENTE E IL VIDEO È DIVENTATO VIRALE – L’UOMO, PROBABILMENTE PER PAURA DI ESSERE BECCATO, HA POI ABBANDONATO IL CIMELIO IN STRADA - VIDEO

@la.repubblica Singolare furto a Palermo: una persona ha divelto una panchina di un’area pubblica nel quartiere Zisa, portandosela via con il suo scooter . "Aiutereste me e il 'Comitato Quartiere Pulito' della zona Tribunale a ritrovarla? Il soggetto saliva da via Juvara e ha svoltato in via Re Federico. Non deve essere andato lontanissimo", questo l'appello di Fabrizio Ferrandelli, assessore del comune. ? suono originale - la.repubblica

ladro in scooter ruba panchina a palermo 4

1. PALERMO, RUBA UNA PANCHINA DA UN’AREA PUBBLICA E LA PORTA VIA CON LO SCOOTER: IL VIDEO

Estratto dell’articolo di www.ilfattoquotidiano.it

Una panchina montata in un’area pubblica nel quartiere Zisa di Palermo è stata divelta e portata via. Il ladro, che ha compiuto il furto nella giornata di domenica 21 luglio, è stato immortalato in un video girato da un residente. Nelle immagini si vede l’uomo portare via la panchina a bordo del suo scooter.

ladro in scooter ruba panchina a palermo 3

2. RITROVATA PANCHINA RUBATA A PALERMO

Da www.ansa.it

È stata ritrovata dai carabinieri la panchina che ieri era stata rubata a Palermo.

Sono in corso indagini per risalire al ladro che ieri l'ha rubata in via Juvara angolo via Polara a Palermo ed era stato ripreso mentre la portava via su una Vespa. I militari hanno riconsegnato la panchina all'assessore Fabrizio Ferrandelli.

ladro in scooter ruba panchina a palermo 2 ladro in scooter ruba panchina a palermo 1