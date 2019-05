PALLA AVVELENATA – IL CAMPIONE DI BASEBALL ALMORA JR È SCOPPIATO IN LACRIME IN CAMPO DOPO AVER COLPITO UNA BAMBINA CON UNA PALLA LANCIATA PER ERRORE SUGLI SPALTI: L’UOMO SI È ACCASCIATO SULLE GINOCCHIA E DOPO SI È LASCIATO ANDARE A UN PIANTO IRREFRENABILE – LA PICCOLA È STATA TRASPORTATA IN OSPEDALE E…(VIDEO)

Da "www.sportfair.it"

albert almora jr 1

Scene tenerissime da Houston: durante una partita di baseball il campione Almora Jr è scoppiato in lacrime. L’atleta cubano ha reagito in questo modo sorprendente dopo aver erroneamente colpito una bambina in tribuna. La partita è stata interrotta ed il padre della bimba l’ha portata via dallo stadio di Houston in braccio, per portarla in ospedale, dove è attualmente ricoverata, anche se le sue condizioni non sono state rese note.

la bimba colpita da albert almora jr

Albert Almora Jr è rimasto sin da subito spiazzato dalle conseguenze del suo lancio: in un primo momento si è inginocchiato in campo, ricevendo il supporto dei suoi compagni di squadra, successivamente è scoppiato in lacrime dopo aver chiesto alla sicurezza informazioni sulle condizioni della bambina.

albert almora jr 5

“Una giovane tifosa è stata colpita da una palla sporca durante la partita di stasera ed è stata portata in ospedale. Non siamo in grado di rendere noti ulteriori dettagli (sulle sue condizioni). Gli Astros sono vicini con il pensiero e le preghiere alla famiglia“, questa la nota diramata dalla Houston Astros.

albert almora jr 4 albert almora jr 2 albert almora jr 3