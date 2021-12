PALLE IN BUCA, MAZZA IN TIRO - LA STAR DEL GOLF, THORBJORN OLESEN, HA AGGREDITO SESSUALMENTE UNA DONNA SU UN VOLO DELLA BRITISH AIRWAYS - SECONDO UN TRIBUNALE, AVREBBE AFFERRATO IL SENO DI UNA PASSEGGERA, SPINTO UN MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO DI CABINA E URINATO SUL SEDILE DI UN PASSEGGERO DI PRIMA CLASSE - SECONDO L'EQUIPAGGIO ERA UBRIACO E AVEVA ASSUNTO ANCHE DEI SONNIFERI - LUI SOSTIENE DI NON RICORDARE NULLA...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Thorbjorn Olesen 2

Secondo un tribunale, il giocatore di golf danese Thorbjorn Olesen, dopo aver bevuto e assunto sonniferi, avrebbe afferrato il seno di una donna su un volo della British Airways. Il vincitore della Ryder Cup, 31 anni, avrebbe anche spinto un membro dell’equipaggio di cabina e urinato sul sedile di un passeggero di prima classe mentre era sul volo Nashville-Londra.

Con lui sull’aereo c’erano altri professionisti, tra cui gli inglesi Ian Poulter, 45 anni e Justin Rose, 41 anni, tutti reduci dal World Golf Championships-fedEx St. Jude Invitational a Memphis.

Il fatto sarebbe successo il 29 luglio del 2019, e il processo si è svolto presso l’Aldersgate House Nightingale Court, nel centro di Londra. Olesen ha negato l’aggressione sessuale.

Olesen, cinque volte vincitore dell'European Tour, ha dichiarato di non avere alcun ricordo del suo comportamento a bordo dell'aereo dopo aver bevuto alcolici e preso sonniferi.

Thorbjorn Olesen 4

L'equipaggio di cabina della BA Sarah White ha dichiarato di avergli servito un bicchiere di champagne prima del decollo, seguito da una vodka e da un succo di mirtillo rosso, e di averlo notato mentre beveva champagne rosa dal bicchiere di un altro passeggero.

Un altro membro dell'equipaggio della BA, Helen Devereux, ha notato un piccolo gruppo di persone raccolte attorno al suo sedile con una manciata di «pillole dai colori vivaci» e ha sentito qualcuno dire: «Oh, ne prendo un po'», ha sentito la corte.

Thorbjorn Olesen

Il passeggero John Haggis ha detto di aver sentito il suono della lamina delle compresse, chiamate Xanax, che si rompevano e il signor Poulter ha detto che ne aveva data una a Olesen.

La White ha detto che «sembrava che stessero cercando di fare una festa». Ha raccontato come in seguito abbia cercato di riportare Olesen al suo posto dopo un giro in bagno. «Durante il volo il signor Olesen mi ha aggredito e non ha ascoltato le mie istruzioni», ha detto. «Durante i miei 27 anni di servizio, non ho mai riscontrato un comportamento così cattivo a bordo di un volo».

Thorbjorn Olesen 3

Il direttore del servizio di cabina Graham Gee ha detto alla corte di aver notato Olesen in business class e ha detto che sembrava essere «instabile in piedi e sotto l'influenza di qualcosa». Il signor Gee ha detto: «È diventato affettuoso tenendomi la mano e baciandola». Ha detto che Olesen poi ha fatto il segno della croce.

Una donna, che non può essere identificata perché presunta vittima di un reato sessuale, ha detto in una dichiarazione che Olesen le ha poi afferrato la mano e ha iniziato a baciarla. «Non mi lasciava andare e poi si strofinava il viso contro la nuca. Ho sentito che chiaramente non sapeva cosa stava facendo», ha detto.

Thorbjorn Olesen 5

«Aveva la sua mano destra intorno alla mia schiena. Con la mano sinistra mi ha afferrato il seno e ha spostato la sua mano sul mio seno destro. Mi sono sentito scioccata, aveva oltrepassato il segno».

La corte ha sentito che l'equipaggio di cabina è intervenuto e alla fine Olesen è stato riportato al suo posto con l'aiuto del signor Poulter, ma in seguito si è svegliato e ha urinato sul sedile del signor Haggis e nel corridoio.