IN UN MONDO CHE CORRE, LA LENTEZZA E' L'UNICO RIMEDIO ALLA SOLITUDINE - IN EUROPA STANNO APRENDO LE “CASSE DELLA CHIACCHIERA” AL SUPERMERCATO - INTRODOTTE IN OLANDA E NEL REGNO UNITO, SONO PERFETTE PER I PIU' ANZIANI, PER LE PERSONE SOLE O PER QUELLICHE HANNO VOGLIA DI SOCIALIZZARE SENZA FRETTA - LA VITA SLOW, A MISURA D'UOMO, E' L'UNICO RIMEDIO A ISOLAMENTO, SOLITUDINE E ALIENAZIONE SOCIALE...