PALLONE, SCARPINI ED ELMETTO – IL CAMPIONATO DI CALCIO IN UCRAINA È RIPRESO PER LA PRIMA VOLTA DALL'INIZIO DELLA GUERRA – LE PARTITE SI SVOLGERANNO SENZA SPETTATORI PER MOTIVI DI SICUREZZA E, IN CASO DI ALLARME, CALCIATORI E TECNICI SI DIRIGERANNO NEI RIFUGI ANTIAEREI COSTRUITI A NON PIÙ DI 500 METRI DA OGNI STADIO – IL PRIMO MATCH A KIEV TRA SHAKHTAR DONETSK E METALIST È FINITO ZERO A ZERO – VIDEO